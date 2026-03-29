Gatti verso la Bosnia: "Sono sicuro che lo spirito sarà quello di morire per il compagno"

29 Mar 2026 - 17:27

In un'intervista a Rai Sport, Federico Gatti, difensore della Nazionale, a proposito della partita di martedì prossimo sul campo della Bosnia, ha dichiarato: "E' una partita fondamentale e bisogna trovare tutte le energie possibili da metterci. Sono sicuro che ci sarà lo spirito di voler morire per il compagno e con questo avremo sempre risultati. Poi parlerà il campo, ma sarà una partita molto dura. lo non ho mai giocato in Bosnia ma mi hanno detto che il campo è piccolo, i tifosi sono lì attaccati, sarà una sfida maschia. Dobbiamo pensare a noi stessi. Non mi piace parlare prima delle partite, al giorno d'oggi chiunque si sente in grado di poter giudicare. Questa è una partita che può cambiarci il futuro, dobbiamo vederla in quell'ottica lì e basta. I discorsi lasciamoli agli altri. Il mister ha portato brillantezza ed energia. I risultati poi aiutano a consolidare il gruppo, deve essere un percorso. Il campo di Zenica? Ho giocato in campi peggiori. Non so che condizioni potranno esserci, ma dovremo essere pronti a tutto, la partita è talmente importante che quel che sarà, sarà, ma dovremo dare il 110%". 

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