Funerali del Papa, Lazio-Parma verso il rinvio: la Lega riflette sulle altre gare

Potrebbe non essere ancora finito il turbinio di gare rinviate per la morte del Papa. Dopo le quattro gare inizialmente in programma il 21 aprile e rimandate in seguito alla morte di Bergoglio, il calendario di Serie A potrebbe subire ancora qualche scossone. I funerali del Santo Padre si celebreranno sabato 26 aprile alle ore 10.00, soltanto poche ore prima di Como-Genoa, in programma alle 15. La partita più interessata dalla funzione sarà però, per chiare ragioni, Lazio-Parma. Il match in programma all'Olimpico alle 20:45 quasi sicuramente non si potrà giocare per ragioni di ordine pubblico: le forze dell'ordine infatti saranno concentrate sulla funzione funebre per Papa Francesco. Le ipotesi più probabili al momento sono che la partita venga recuperata lunedì 28 o che slitti direttamente a maggio.