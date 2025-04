Papa Francesco, il CONI ferma tutte le manifestazioni sportive nel giorno dei funerali

Una decisione che segue quella presa dal Consiglio dei Ministri e anticipata dal ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci che aveva annunciato lo stop del campionato di Serie A e le manifestazioni sportive in programma per il giorno delle esequie del Santo Padre. Malagò ha inoltre rinnovato l'invito a osservare un minuto di silenzio durante le manifestazioni agonistiche che si svolgeranno durante la settimana in memoria di Papa Francesco.