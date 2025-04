Serie C, cambiano gli orari delle gare del girone C: la nota ufficiale

Dopo la decisione di Malagò, numero uno del Coni, di sospendere tutti gli eventi sportivi programmati per la giornata di sabato 26 aprile, la Serie C ha cambiato gli orari dei match in programma in quella giornata. Nel dettaglio gli ottomo match validi per la 19esima giornata del girone C di Serie C si sposteranno a domenica alle ore 20. Queste le gare coinvolte: ACR MESSINA-JUVENTUS NEXT GEN, AUDACE CERIGNOLA-LATINA, AVELLINO-TEAM ALTAMURA, AZ PICERNO-FOGGIA, CAVESE-SORRENTO, GIUGLIANO-BENEVENTO, POTENZA-CATANIA, TRAPANI CASERTANA.