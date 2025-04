Serie A, quando si potranno recuperare le partite rinviate per la morte del Papa

Il calcio italiano ha deciso di fermarsi per la morte di Papa Francesco, rinviando tutte le gare in programma a Pasquetta. Come annunciato dalla Federcalcio, Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus sono state rinviate a data da destinarsi. In questo finale di stagione zeppo di impegni non sarà facile trovare i giusti incastri. Soprattutto per la squadra di Palladino. Ancora impegnata in Europa, la Viola da domenica prossima non avrà molti spazi liberi sull'agenda.