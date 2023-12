Serie A, Frosinone-Torino 0-0: granata fermi al palo

FROSINONE-TORINO 0-0

Ilic centra il legno, poi Milinkovic-Savic salva su Kaio Jorge: continua la striscia positiva in casa dei ciociari

Finisce senza reti il lunch match della quindicesima giornata di Serie A: allo Stirpe, Frosinone e Torino non vanno oltre lo 0-0. I granata recriminano per il palo colpito nel primo tempo da Ilic, ma devono ringraziare anche Milinkovic-Savic per le parate su Kaio Jorge. Nel finale, gol annullato a Buongiorno per fuorigioco. I granata non riescono a sorpassare la Lazio e salgono a 20 punti, a +1 proprio sulla formazione di Di Francesco.

LA PARTITA

Il Frosinone si conferma squadra ostica da affrontare allo Stirpe: lo 0-0 con il Torino conferma che vincere in casa dei ciociari è complicato e, non a caso, finora ci è riuscito solo il Napoli campione d'Italia. Si fermano i granata, che non riescono a trovare la continuità e il sorpasso alla Lazio dopo l'ottimo successo con l'Atalanta. Nel primo tempo, la formazione di Juric rischia in avvio, dato che Milinkovic-Savic salva sul colpo di testa di Kaio Jorge: è solo il primo atto del duello. Poi, sono però i piemontesi a recriminare, perché Ilic colpisce il palo a Turati battuto. Inevitabile lo 0-0 all'intervallo dopo 45 minuti che rispecchiano tutta la sfida: nervosa (6 gialli a fine gara) e con poche occasioni. Nella ripresa, il portiere ospite salva ancora su Kaio Jorge, che con il sinistro non riesce a regalare il vantaggio ai suoi, poi arrivano i cambi: Lirola, Caso e Lulic da una parte, Djidji, Lazaro, Seck e Karamoh dall'altra. Le mosse di Juric e Di Francesco, però, non pagano. Il brivido arriva nel finale, ma la rete di Buongiorno viene annullata per fuorigioco. Con questo 0-0, il Torino sale a quota 20: in caso di vittoria avrebbe superato la Lazio. Il Frosinone, invece, resta a -1 proprio dai granata e si conferma solido in casa, dove ha raccolto 17 dei 19 punti totali finora raccolti in campionato.

LE PAGELLE

Oyono 5,5 - Incassa subito un giallo e l'ammonizione lo condiziona per tutto il resto della partita. E rischia anche il rosso.

Kaio Jorge 5,5 - Spreca due potenziali occasioni, soprattutto quella nel secondo tempo.

Milinkovic-Savic 6,5 - Un punto dato anche dalle sue parate su Kaio Jorge.

Ilic 6,5 - Sfiora il jolly dal limite dell'area, ma sfortunatamente per Juric centra solo il palo.

IL TABELLINO

FROSINONE-TORINO 0-0

Frosinone (4-3-3): Turati 6; Monterisi 6, Okoli 6, Romagnoli 6 (38' st Cheddira sv); Garritano 5,5 (16' st Lirola 6), Brescianini 6,5, Gelli 6 (26' st Lulic 6), Oyono 5,5; Soulé 6, Kaio Jorge 5,5, Ibrahimovic 5,5 (26' st Caso 6). A disp.: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Kvernadze, Harroui, Bourabia, Baez, Cuni. All.: Di Francesco 6

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6,5; Tameze 6,5, Buongiorno 6, Rodriguez 5,5 (38' st Zima sv); Bellanova 6, Ricci 5,5 (19' st Djidji 6), Ilic 6,5, Vojvoda 6 (27' st Lazaro 6); Vlasic 5,5 (27' st Seck 6); Sanabria 5,5 (27' st Karamoh 6), Zapata 6. A disp.: Gemello, Popa, Sazonov, Soppy, Gineitis, Pellegri. All.: Juric 5,5

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Oyono (F), Kaio Jorge (F), Rodriguez (T), Ilic (T), Garritano (F), Tameze (T)

LE STATISTICHE

Il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata dopo 11 partite di Serie A consecutive in cui aveva subito gol.

Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 13 delle sue 15 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.

Il Frosinone ha effettuato cinque tiri nello specchio e solo in due ocasioni ne aveva fatti di più in questo campionato: contro il Sassuolo (sei, con quattro gol segnati) e il Cagliari (sei, con tre gol segnati).

Prima del legno colpito da Ivan Ilic al 45°, il Torino era l’unica squadra a non averne ancora centrato nemmeno uno in questo campionato.

Quella di oggi è stata la 100ª partita nel massimo campionato per Ricardo Rodríguez con la maglia del Torino.

Quella di oggi è stata la gara numero 200 di Adrien Tameze nei cinque maggiori campionati europei (spareggio incluso).

Quella di oggi è stata la gara numero 100 con la maglia del Torino per Mërgim Vojvoda in tutte le competizioni.

Quella di oggi è stata la 100ª sfida in Serie A per Ivan Ilic.