Record, gol e spettacolo: il Frosinone di Alvini in zona Europa è tutt'altro che un miracolo

Alvini è salito di categoria ma non ha fatto una piega. I suoi giocano come l'anno scorso. Hanno il PPDA (Passes Per Defensive Action) più basso del campionato. Il che significa che concedono meno passaggi agli avversari prima di una riconquista. Infatti è la riaggressione immediata l'aspetto che più colpisce e che dimostra come le fasi di gioco siano strettamente collegate. Già, perché non appena il pallone torna tra i piedi dei giocatori del Frosinone si ricerca subito la verticalizzazione approfittando dello sbilanciamento avversario, spesso andando a pescare il giocatore largo sulla fascia che può sbizzarrirsi nell'uno contro uno. L'esterno opposto taglia verso il centro e il trequartista, e uno dei due centrali davanti alla difesa, si inseriscono per liberare spazio o dettare il passaggio. Spesso ci sono almeno sei giocatori nei pressi dell'area avversaria.