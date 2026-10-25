Serie A, Atalanta-Frosinone 4-4: show pazzesco a Bergamo, Alvini riprende Sarri

- Nikola Krstovic (sei nel 2026/27) è solo il quarto giocatore straniero dell'Atalanta a trovare più di cinque gol nelle prime otto partite stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Duván Zapata (sei nel 2019/20), Luis Muriel (otto nel 2019/20) e Ademola Lookman (sei nel 2024/25).