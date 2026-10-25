Serie A, Atalanta-Frosinone 4-4: show pazzesco a Bergamo, Alvini riprende Sarri

Pazzo 4-4 tra Atalanta e Frosinone nell’ottavo turno di Serie A a un doppio Krstovic, Ederson ed Elmas rispondono due volte Schmid, Calò e Terzic. L’inizio dei bergamschi è shock: dopo venti secondi Ederson sbaglia un appoggio davanti alla sua area di rigore, ne approfitta Schmid che trova la sua prima rete in maglia gialloblù. I nerazzurri spingono per cercare il pareggio, che arriva al 14’ con la rete di Krstovic su assist di De Ketelaere. La squadra di Alvini contro-risponde immediatamente: tre minuti più tardi infatti Ghedjemis si invola sulla destra e apparecchia ancora per Schmid, che firma la sua doppietta.
Tutto da rifare per gli uomini di Sarri, che però non si danno per vinti: al 29’ su punizione Cittadini tocca di mano in area di rigore, quattro minuti più tardi dopo revisione Var dal dischetto Ederson si fa perdonare e firma il 2-2. La rimonta dei padroni di casa è completata al 45’, quando Zappacosta crossa dalla destra e trova la zampata di Krstovic, che sigla la sua personale doppietta per il 3-2 all’intervallo. Partita finita? Nemmeno per sogno: in avvio di ripresa (48’) i ciociari tornano protagonisti con il 3-3 meraviglioso di Calò (sul secondo assist di Ghedjemis), ma passano altri due minuti ed Elmas riporta nuovamente avanti i nerazzurri dopo la bella sgasata di De Ketelaere poi rifinita da Krstovic.
Dopo il 4-3 i ritmi si abbassano un po’ e la stanchezza per le due squadre arriva, ma c’è ancora spazio per un ultimo colpo di scena: all’82’ ecco che Ghedjemis fa tripletta d’assist, con l’appoggio per il definitivo 4-4 (viziato da deviazione) di Terzic. Al 94’ i ciociari hanno anche il pallone del 5-4, ma Carnesecchi risponde ancora a Ghedjemis. Il Frosinone tocca quota 14 punti, Atalanta che sale a 10.
IL TABELLINO
Atalanta-Frosinone 4-4
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi 5.5; Bellanova 5.5 (dal 29’ pt Bernasconi 5.5), Kristensen 5.5, Obric 5, Zappacosta 6.5; Gaetano 5.5 (dal 17’ st Pasalic 6), Ederson 6.5; Elmas 7, De Ketelaere 7.5 (dal 32’ st Samardzic sv), Rowe 6 (dal 17’ st Zalewski 6); Krstovic 8 (dal 32’ st Scamacca sv). All. Sarri. A disp. Sportiello, Sonzogni, Plaia, Idele.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 5.5 (dal 44’ st Tchato sv), Calvani 5, Cittadini 5 (dal 30’ st Monterisi sv), Bracaglia 5.5 (dal 1’ st Terzic 7); Calò 7, Masini 5.5 (dal 20’ st Cichella 6); Ghedjemis 8, Schmid 7.5, Kvernadze 5.5 (dal 20’ st Zerbin 5.5); Raimondo 5.5. All. Alvini. A disp. Desplanches, Pisseri, Amey, Akpoguma, Fayed, Hasa, El Azzouzi, Bobcek, Birligea, Fini.
Arbitro: Marinelli.
Marcatori: 1’ e 17’ Schmid (F), 14’ e 45’ Krstovic (A), 33’ rig. Ederson (A), 48’ Calò (F), 50’ Elmas (A), 82’ Terzic (F).
Ammoniti: Ederson (A); Bracaglia (F), Kvernadze (F), Terzic (F). Raimondo (F).
Espulsi: -
GLI OPTA FACTS
- Il Frosinone (17) è diventato solo la quarta squadra a realizzare più di 16 gol nelle prime otto gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo la Fiorentina (17 nel 1994/95), il Chievo (18 nel 2001/02) e la Juventus (17 nel 2007/08).
- L’Atalanta non ha vinto un match di Serie A segnando più di tre gol solo per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 4-4 casalingo contro il Torino del 27 aprile 2022.
- Il Frosinone ha segnato almeno quattro gol in un match di Serie A per la quarta volta nella sua storia; tuttavia, questa è la prima di queste occasioni in cui non trova il successo (tre vittorie su tre in precedenza).
- Nikola Krstovic (sei nel 2026/27) è solo il quarto giocatore straniero dell'Atalanta a trovare più di cinque gol nelle prime otto partite stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Duván Zapata (sei nel 2019/20), Luis Muriel (otto nel 2019/20) e Ademola Lookman (sei nel 2024/25).
- Dopo il 3-1 contro il Venezia, l’Atalanta ha segnato almeno tre gol per due partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dall’ottobre 2024 (5-1 v Genoa e 6-1 v Hellas Verona).
- Quello realizzato da Romano Schmid (25") è il gol più veloce segnato dal Frosinone in Serie A; in generale, è il più rapido nel torneo da quello di Dusan Vlahovic (12") in Lecce-Juventus il 9 maggio scorso.
- Quello subito da Romano Schmid (25") è il gol più veloce concesso dall'Atalanta in Serie A dal 27 aprile scorso (rete di Paul Mendy del Cagliari - 16"); la Dea non concedeva più di una rete nel 1' di gioco in un singolo anno solare dal 2021 (tre in quel caso).
- Primi due gol in Serie A per Romano Schmid; il classe 2000 è andato a segno in campionato per la prima volta dal 2 maggio scorso (con la maglia del Werder Brema in Bundesliga, contro l'Augsburg). In generale, questa è la sua prima marcatura multipla nei cinque principali campionati europei (in 156 presenze).
- Romano Schmid è diventato solo il secondo centrocampista a realizzare una marcatura multipla con il Frosinone in Serie A, il primo dopo Luca Mazzitelli (doppietta contro il Sassuolo nel settembre 2023).
- Romano Schmid (1’ e 17’) è diventato il centrocampista che ha realizzato la doppietta più veloce in Serie A da Zambo Anguissa (6’ e 12’) in Napoli-Torino l’1 ottobre 2022.
- Nikola Krstovic è andato a segno per tre presenze consecutive di Serie A solo per la seconda volta in carriera, dopo le sue prime tre gare nella competizione (tra agosto e settembre 2023 con il Lecce).
- Il Frosinone è diventata una delle due squadre, con il Milan, contro cui Éderson ha preso parte a più di due gol in Serie A: tre contro entrambe, frutto di due marcature ed un assist. Inoltre, il brasiliano è andato a segno su rigore solo per la seconda volta nella competizione, dopo il 14 febbraio scorso (v Lazio).
- Dopo l’assist contro il Venezia, Eljif Elmas ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo 2025 (due reti di fila con il Torino, contro Monza e Parma).
- Dopo aver segnato i suoi precedenti cinque gol tra Serie A e Serie B in casa, Giacomo Calò ha ritrovato la via della rete in campionato in trasferta per la prima volta dal 22 marzo 2026, al Druso contro il Sudtirol.
- Farès Ghedjemis (tre contro l’Atalanta) è diventato il primo giocatore del Frosinone a servire più di due assist in un singolo match di Serie A.
- Secondo gol in Serie A per Aleksa Terzic, dopo quello realizzato nel luglio 2020 con la Fiorentina contro il Bologna. In generale, il classe ’99 non prendeva parte ad una rete in campionato dal 23 novembre 2025 (assist con il Salisburgo contro il WSG Tirol nella Bundesliga austriaca).
- Gianluca Gaetano ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A (72 con il Cagliari, 21 con il Napoli, 7 con l'Atalanta).