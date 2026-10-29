Serie A, Frosinone-Lecce 5-1: i ragazzi di Alvini non si fermano più, manita a Di Francesco

Non si ferma più il Frosinone, nel nono turno di Serie A la squadra di Alvini centra la quinta vittoria grazie alle reti di Cichella, Calò, Raimondo e alla doppietta di Birligea: il Lecce allo Stirpe si arrende dopo un sonoro 5-1. Ottimo avvio di gara da parte dei padroni di casa, ma verso la metà del primo tempo gli ospiti sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Gabriel. Al 25’, nel miglior momento dei pugliesi, sono proprio i ciociari a colpire: assist dalla destra di Ghedjemis e colpo vincente dalle retrovie di Cichella, che firma l’1-0. Gandelman, sempre di testa e sempre su corner, spreca a un passo dal pari, poi in chiusura di primo tempo ecco il raddoppio: Kvernadze viene atterrato in area da Siebert, dal dischetto Calò non sbaglia e firma il 2-0 al 46’.