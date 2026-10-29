FROSINONE-LECCE 5-1

Serie A, Frosinone-Lecce 5-1: i ragazzi di Alvini non si fermano più, manita a Di Francesco

Alvini vola coi sui assi: Calò e Raimondo ancora in gol, Kvernadze e Ghedjemis scatenati. C'è gloria anche per Birligea. Salentini mai in partita 

29 Ott 2026 - 20:40
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Non si ferma più il Frosinone, nel nono turno di Serie A la squadra di Alvini centra la quinta vittoria grazie alle reti di Cichella, Calò, Raimondo e alla doppietta di Birligea: il Lecce allo Stirpe si arrende dopo un sonoro 5-1. Ottimo avvio di gara da parte dei padroni di casa, ma verso la metà del primo tempo gli ospiti sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Gabriel. Al 25’, nel miglior momento dei pugliesi, sono proprio i ciociari a colpire: assist dalla destra di Ghedjemis e colpo vincente dalle retrovie di Cichella, che firma l’1-0. Gandelman, sempre di testa e sempre su corner, spreca a un passo dal pari, poi in chiusura di primo tempo ecco il raddoppio: Kvernadze viene atterrato in area da Siebert, dal dischetto Calò non sbaglia e firma il 2-0 al 46’.

In avvio di secondo tempo gli uomini di Di Francesco provano a reagire, anche con l’inserimento di Stulic e N’Dri, ma poco dopo l’ora di gioco arriva il colpo del ko: al 59’ Raimondo apre per Kvernadze, il georgiano punta dalla sinistra e imbuca di nuovo per Raimondo, che batte Falcone per la terza volta. La squadra di Alvini tiene i giri del motore alti e non si ferma: al 72’ Birligea (entrato da due minuti) sfrutta l’assist di Schmid e cala il poker. Nel finale (82’) c’è spazio per il gol della bandiera dei pugliesi, con Monteiro che buca Palmisani con un bel destro a giro dopo l'ottima palla recuperata da Gorter, ma i conti vengono chiusi al 94' con la doppietta di Birligea, con un bel sinistro sul secondo assist di serata di Kvernadze. Il Frosinone sale a 17 punti in classifica, a -1 dal Milan quinto e a -3 dalla zona Champions: rimane bloccato a quota 9 il Lecce.

IL TABELLINO

Frosinone-Lecce 5-1

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 6.5, Calvani 6 (dal 35’ st Fayed sv), Monterisi 6, Terzic 6; Cichella 7, Calò 7.5 (dal 32’ st El Azzouzi 5.5); Ghedjemis 6.5 (dal 25’ st Fini 6.5), Schmid 6.5 (dal 32’ st Hasa sv), Kvernadze 7.5; Raimondo 7 (dal 25’ st Birligea 7.5). All. Alvini. A disp. Desplanches, Pisseri, Bracaglia, Tchato, Amey, Akpoguma, Cittadini, Masini, Zerbin, Bobcek.

Lecce (3-4-2-1): Falcone 5.5; Siebert 5, Tiago Gabriel 5, Ndaba 5 (dal 1’ st Fatah 5.5); Veiga 5.5, Ngom 5.5, Maleh 5 (dal 12’ st Gorter 6.5), Gallo 6; Gandelman 5.5 (dal 12’ st N’Dri 6), Monteiro 6.5 (dal 38’ st Kaba sv); Esteban 5 (dal 12’ st Stulic 5.5). All. Di Francesco. A disp. Borbei, Bleve, Jean, Dembelé, Scott, Fofana. 

Arbitro: Abisso.

Marcatori: 25’ Cichella (F), 46’ rig. Calò (F), 59’ Raimondo (F), 72’ e 94’ Birligea (F), 82’ Monteiro (L).

Ammoniti: Tiago Gabriel (L), Ngom (L), Siebert (L).

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