Milan, si rivede Ibrahimovic: carica verso il derby

A Milanello oggi c'è anche Zlatan Ibrahimovic oltre a Gerry Cardinale. Dopo aver assistito a Milan-Bologna mercoledì, aver partecipato ieri all'Assemblea dei Soci e alla presentazione del nuovo stadio, il proprietario di RedBird è arrivato verso mezzogiorno al centro sportivo rossonero per assistere all'allenamento della squadra alla vigilia del derby contro l'Inter. Con lui, come dicevamo, ha assistito alla seduta anche Ibrahimovic, presente anche giovedì nella serata di Gala per la presentazione del nuovo San Siro. L'ultima volta che Zlatan si è visto a Milanello era il 14 settembre, ossia a due giorni da Milan-Benfica, sfida di Europa League vinta dai lusitani con il punteggio di 2-0. Prima del 14 settembre Ibrahimovic non si vedeva nel centro sportivo di Carnago addirittura da sei mesi.