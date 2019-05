Il Milan vuole la contemporaneità con l'Atalanta: chiesto il posticipo alle 20:30 per la gara col Frosinone

11/05/2019

Si entra nella fase decisiva del campionato e ogni dettaglio, compresa la possibilità di giocare allo stesso orario di una diretta rivale, potrà fare la grande differenza per il raggiungimento degli obiettivi di ogni club. Per questo motivo il Milan, in corsa per il quarto posto con l'Atalanta, ha chiesto alla Lega Serie A di spostare alle 20:30 (anziché alle 18) la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio, in modo da garantire la contemporaneità con la sfida di Torino tra Juventus e bergamaschi.