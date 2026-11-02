Juve, Alajbegovic: "Col Napoli un momento che non dimenticherò"

"Una notte speciale in casa, in un giorno speciale: il mio primo gol in Serie A e un'importante vittoria casalinga contro il Napoli, un momento che non dimenticherò mai": così l'attaccante della Juventus, Kerim Alajbegovic, celebra sui social il 2-0 sui partenopei che porta anche la sua firma con un eurogol di sinistro. "Orgoglioso della squadra e grato per la fiducia - aggiunge sul proprio profilo Instagram - continuiamo a spingere e grazie per l'incredibile supporto: forza Juve, fino alla fine".