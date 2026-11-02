Jackson Martinez, chi si rivede: l'ex Porto torna in campo dopo 6 anni e segna il gol decisivo VIDEO

02 Nov 2026 - 17:36
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Dare l'addio al calcio oltre cinque anni fa per poi tornare in campo e decidere la partita del debutto. È la favola vissuta da Jackson Martínez, che a sei anni dal ritiro è tornato a ruggire con il Deportivo Independiente Medellín, mettendo la sua firma al minuto 87 sul punto del definitivo 2-1 contro l'Alianza, in un finale degno di una sceneggiatura cinematografica.

L'ex bomber di Porto e Atlético Madrid ha riassaporato il terreno di gioco durante il 17° turno della liga colombiana, rilevando Yony González al 56' con il punteggio fermo sull'1-1. Il momento decisivo è giunto nelle battute finali: su una giocata personale di Jhon Montaño conclusa contro il legno, Martínez si è fiondato sul pallone vagante insaccandolo da rapace d'area, proprio come ai vecchi tempi, e regalando il successo alla sua squadra.

Una rete provvidenziale per l'Independiente Medellín di mister Amaranto Perea, reduce da una striscia negativa di quattro sconfitte di fila tra campionato e copa. I tre punti permettono al club di scalare la graduatoria fino alla settima piazza a quota 26, riaprendo con forza la corsa ai playoff per il titolo.

Dietro questa favola c'è un lungo percorso ad ostacoli. L'attaccante si era ritirato ufficialmente a dicembre 2020 a seguito dei continui problemi derivati da un grave trauma alla caviglia subito nella stagione 2015/2016. Ricordando quel calvario, il colombiano aveva raccontato la strenua battaglia combattuta per rientrare ad alti livelli e di come, pur essendo tornato a calcare i campi dopo un biennio di stop, non fosse più riuscito a raggiungere i suoi standard abituali.

Prima del prematuro addio, Martínez aveva siglato tappe importanti in carriera: dagli esordi in patria al passaggio nel 2009 ai messicani del Jaguares de Chiapas (36 reti in un triennio), exploit che gli aprì le porte dell'Europa grazie al Porto. Nel 2015/2016 la parentesi all'Atlético Madrid (3 gol in 23 match nei suoi soli sei mesi in Spagna), seguita dall'esperienza in Cina tra le fila del Guangzhou Evergrande.

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