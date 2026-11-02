Jackson Martinez, chi si rivede: l'ex Porto torna in campo dopo 6 anni e segna il gol decisivo VIDEO

L'ex bomber di Porto e Atlético Madrid ha riassaporato il terreno di gioco durante il 17° turno della liga colombiana, rilevando Yony González al 56' con il punteggio fermo sull'1-1. Il momento decisivo è giunto nelle battute finali: su una giocata personale di Jhon Montaño conclusa contro il legno, Martínez si è fiondato sul pallone vagante insaccandolo da rapace d'area, proprio come ai vecchi tempi, e regalando il successo alla sua squadra.