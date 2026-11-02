Feyenoord, Van Bronckhorst: "Abbiamo già battuto il Como, possiamo farlo anche con l'Inter"

Ho visto più partite dell'Inter, compresa l'ultima contro il Milan. Giocare contro loro è difficile, fanno un calcio simile al nostro. Hanno tanti infortunati, ma anche tanta qualità ed esperienza. L'Inter non ha paura di fare un blocco basso e poi aggredire alto, portano tanti giocatori in avanti e sono una squadra completa": lo dice Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League.
"A loro mancano alcuni calciatori, noi avremo le nostre possibilità per vincere la partita come è sempre successo. L'Inter sarà diversa da quella vista con il Barcellona - assicura l'allenatore - ma sanno cosa fare in Champions per andare avanti e avere successo. Dobbiamo giocare bene le nostre carte e provare a centrare un grande risultato. Fuori casa abbiamo faticato, mentre contro il Como abbiamo già vinto in casa, speriamo di poterci ripetere".