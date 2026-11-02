Feyenoord, Van Bronckhorst: "Abbiamo già battuto il Como, possiamo farlo anche con l'Inter"

Ho visto più partite dell'Inter, compresa l'ultima contro il Milan. Giocare contro loro è difficile, fanno un calcio simile al nostro. Hanno tanti infortunati, ma anche tanta qualità ed esperienza. L'Inter non ha paura di fare un blocco basso e poi aggredire alto, portano tanti giocatori in avanti e sono una squadra completa": lo dice Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League.