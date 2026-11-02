Manchester United, Mainoo: "Ci manca solo una vittoria per cambiare le cose"

"Molte persone conoscono i valori che questo club rappresenta, tramandati da chi ci ha lavorato e ci ha giocato. Mi assumo la responsabilità di diffondere il messaggio del Manchester United, partendo dal settore giovanile. Intendo continuare a trasmettere questo messaggio finché potrò". Così il centrocampista inglese del Manchester United, Kobbie Mainoo, alla vigilia della sfida di Champions all'Old Trafford contro la Roma. È stata una stagione difficile, non abbiamo ottenuto i risultati sperati, ma ora guardiamo avanti con la consapevolezza che ci aspettano partite importanti. Credo che ci manchi solo una vittoria per cambiare le cose", ha aggiunto.