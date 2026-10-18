Si scatena l'asta per Raimondo: la Juventus può sprintare già a gennaio, ma la concorrenza è serrata

Sette gol e il sorpasso a Malen in vetta alla classifica marcatori sono il biglietto da visita per la prima stagione da titolare in Serie A del classe 2004. E la tripletta timbrata contro il Sassuolo lascia un'impressione: a Frosinone non se lo godranno a lungo. Il 9 giallazzurro, svezzato e ancora di proprietà del Bologna, è già oggetto del desiderio di top club. Su tutte, la Juventus. La Signora sa che uno degli ingredienti per tornare a vincere è ricomporre una base solida di italiani. E quale miglior fucina se non la Ciociaria dove, con il beneplacito dei ct Mancini e Baldini, la media di azzurri schierati dal primo minuto da inizio campionato si avvicina agli 8.