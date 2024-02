Frosinone, Di Francesco: "Juventus in un momento no? Spero prosegua..."

VERSO JUVENTUS-FROSINONE

Il tecnico dei ciociari a due giorni dalla sfida dello Stadium: "Loro col 4-3-3 o 3-5-2? È pretattica, io l'ho preparata in ogni direzione"

Eusebio Di Francesco si prepara ad affrontare la Juventus in un match che vedrà di fronte due squadre che stanno attraversando momenti complicati: "Le difficoltà le ha la Juve, ma le abbiamo anche noi - ha ammesso il tecnico del Frosinone in conferenza stampa -. Credo che comunque stiano meglio loro, anche perché sono vicini all'obiettivo che era la qualificazione in Champions League. Ultimamente hanno ottenuto dei risultati inaspettati, mi auguro che proseguano almeno per un'altra giornata... Per quanto ci riguarda credo che le cose debbano girare dalla parte giusta, serve anche essere maggiormente cinici".

I ciociari hanno vinto solo una delle ultime dodici partite in Serie A, vengono da tre sconfitte consecutive nelle quali hanno incassato ben undici gol e al momento hanno solamente tre punti di margine sulla zona retrocessione.

Il lunch match dello Stadium, sulla carta, non sembra certo l'occasione ideale per ripartire, ma davanti a sé Difra troverà una squadra che nelle ultime settimane ha dato evidenti segnali di cedimento e che al momento sembra si stia anche interrogando su un cambio di modulo, anche se domenica Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2: "Cambia tanto se giocano a tre o a quattro dietro - l'analisi dell'allenatore gialloblù -. Io però un giorno leggo 4-3-3 e un giorno 3-5-2. È pretattica, che farei anche io. Hanno la possibilità di poter scegliere, io ho preparato la gara lavorando in tutte le direzioni. Magari si comincia e si presentano con il 4-3-1-2… Noi più che cambiare il sistema di gioco potremmo cambiare le caratteristiche dei giocatori che andranno in campo, è un concetto differente dal sistema di gioco inteso in maniera statica".