Italia, Scalvini: "Partite che ricorderemo per sempre"

12 Nov 2026 - 23:28
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"Il mister ci chiede di dominare le partite ed essere il più compatti possibile. Abbiamo fatto le cose che avevamo preparato in settimana e siamo felicissimi per la vittoria". Così a Rai Sport il difensore azzurro Giorgio Scalvini dopo la vittoria dell'Italia sulla Francia nel match del gruppo A1 di Nations League. "Il mister ci ha detto che queste sono partite che quando saremo vecchi ci ricorderemo. Questa cosa ci ha dato ancora più carica. Prima ero tra i più giovani, ora ce ne sono altri. Cerco sempre di lavorare tanto e avere l'atteggiamento giusto", ha aggiunto. E sugli avversari: "Loro sono fortissimi, in attacco hanno velocità e qualità. Sono partiti forte, ma siamo rimasti compatti e ci siamo aiutati, abbassandoci quando serviva. Nel secondo tempo abbiamo gestito la partita".

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