Francia, Zidane: "Brava Italia, niente da dire: abbiamo pagato gli errori in difesa"

"L'Italia ha fatto la solita partita difensivamente, cosa che fanno molto bene. Li ho visti meglio con la palla all'andata, ma oggi hanno vinto e non c'è niente da dire. Bravi loro e noi dobbiamo pensare alla prossima partita". Così il ct della Francia Zinedine Zidane commenta in conferenza stampa la sconfitta contro l'Italia a San Siro. "E' vero che avevamo approcciato bene la partita, creando anche delle occasioni. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, poi siamo andati in difficoltà e siamo stati meno bravi a livello difensivo", ha spiegato Zizou. "Mancato coraggio? Assolutamente no, siamo sempre stati in partita e siamo stati bravi nel possesso palla. Abbiamo sofferto in difesa, ma questo fa parte del processo di apprendimento. Ora dobbiamo analizzare la partita e preparare al meglio quella di domenica", ha aggiunto. Sulla prova di Olise, ancora Zidane ha dichiarato: "Non si può giocare a così alto livello per novanta minuti, ha fatto bene segnando anche un gol. Ma è calata tutta la squadra e questo impatta sulla prova anche dei singoli giocatori. Stasera volevamo vincere e qualificarci, non ci siamo riusciti e pertanto dobbiamo ora vincere l'ultima partita con la Turchia", ha ribadito Zidane che infine spera di recuperare Mbappé per la prossima partita. "Spero possa scendere in campo con la Turchia, ha un piccolo problemino e il programma era farlo riposare oggi".