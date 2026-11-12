Italia: per Pio Esposito 9 gol in 14 presenze

12 Nov 2026 - 22:56
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Pio Esposito da urlo: con la doppietta realizzata alla Francia nella sfida di Nations League, l'attaccante azzurro ha segnato nove in 14 presenze con la maglia azzurra a 21 anni e 137 giorni. Grande soddisfazione del centravanti interista a fine partita: "Sono molto contento, perché questa è una maglia veramente importante con cui tutti da piccoli giochiamo da piccoli. Sono contento di ciò che sto e stiamo facendo. Le lacrime? Su quel rigore c'era la gioia per aver chiuso la partita e per aver riscattato il rigore sbagliato da mio fratello. Seba i rigori sa calciarli ma può capitare a chiunque di sbagliare, il secondo l'ho calciato io ed è andata così", ha aggiunto. "Quando sono andato sul dischetto il ricordo non poteva che essere alla Bosnia, ma non potevo nascondermi per tutta la vita. I rigori si sbagliano e bisognava poi avere il coraggio di andare a tirarli. Stiamo lavorando con calma, da quando è arrivato il mister abbiamo fatto la prima in rodaggio con il Belgio. Siamo un gruppo giovane ma con entusiasmo, ci vuole tempo e bisogna continuare così".

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