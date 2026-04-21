Calzona non è più il Ct della Slovacchia: i motivi dell'addio dopo 4 anni
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Francesco Calzona lascia la nazionale slovacca dopo 4 anni. L'allenatore, anche al Napoli per una parte della stagione 2023/24, ha infatti scelto di non proseguire il rapporto dopo la sconfitta per 4-3 nella semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali contro il Kosovo.
La Slovacchia aveva proposto il rinnovo a Calzona, che però ha deciso di rifiutare per cercare una nuova sfida. L'allenatore ha condotto Lobotka e compagni fino agli ottavi di finale degli Europei del 2024, uscendo poi sconfitto contro l'Inghilterra.