Vlahovic, cucchiaio e scuse ai tifosi: è il primo rigore sbagliato in Serie A

Minuto 11 di Fiorentina-Genoa. Dusan Vlahovic si presenta sul dischetto e prova a beffare Sirigu con un cucchiaio, con il portiere che si lancia verso la sua sinistra ma fa in tempo a riposizionarsi al centro e prendere il pallone tra le braccia. Un errore ininfluente per il risultato finale, ma che per l'attaccante serbo rappresenta il primo errore dagli 11 metri in Serie A dopo la bellezza di 12 trasformazioni. Vlahovic si è poi ripetutamente scusato con il pubblico del Franchi per il clamoroso sbaglio.

Getty Images