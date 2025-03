Serie A, Fiorentina-Juventus 3-0: Thiago Motta sprofonda al Franchi, Palladino batte ancora i bianconeri

• La Fiorentina ha battuto sia Inter che Juventus con almeno tre gol di scarto in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia (3-0 contro entrambe in questo torneo).

• La Juventus ha perso due match di fila in Serie A con almeno tre gol di scarto solo per la terza volta nella sua storia, dopo gennaio 2011 (con Luigi Delneri in panchina) e marzo 1957 (sotto la guida di Sandro Puppo).

• Era dal dicembre 2020 con Cesare Prandelli in panchina che la Fiorentina non segnava almeno tre gol in un match di Serie A contro la Juventus (3-0 in trasferta in quel caso).

• L'ultima volta che la Viola ha realizzato almeno tre reti in un match casalingo contro la Juventus in Serie A è stato in occasione del successo per 4-2 del 20 ottobre 2013, con Vincenzo Montella come allenatore.

• La Juventus è la squadra contro cui Albert Gudmundsson ha realizzato più gol in Serie A: tre in cinque gare.

• Albert Gudmundsson è andato a segno in due presenze di fila in campionato per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2024 (tre in quel caso).

• Era dal match del 6 gennaio 2001 che la Fiorentina non realizzava due gol nei primi 20 minuti del primo tempo contro la Juventus in Serie A (in quel caso, reti di Enrico Chiesa al 5' e di Nuno Gomes al 18').

• Robin Gosens è uno dei due difensori, con Federico Dimarco, con almeno quattro gol e quattro passaggi vincenti in questo campionato (quattro reti e quattro assist per il calciatore tedesco).

• Secondo assist per Nicolò Fagioli in questo match. Era dal 13 maggio 2024 che un giocatore della Fiorentina non forniva due assist in un singolo match di Serie A (Antonin Barak contro il Monza in quel caso).

• Da inizio febbraio, nessun centrocampista centrale ha preso parte a più reti di Rolando Mandragora in Serie A (quattro come Tijjani Reijnders - frutto di due gol e due passaggi vincenti per il giocatore viola).

• Era da settembre scorso (contro Napoli e Genoa in quel caso) che la Juventus non chiudeva la prima frazione in due match di fila in Serie A senza alcun tiro nello specchio della porta (zero sia contro Atalanta che Fiorentina).

• La Fiorentina è la squadra che ha realizzato più gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in questa Serie A (otto).

• Era dal 22 febbraio 1998 che la Fiorentina non realizzava almeno due reti senza subirne in un primo tempo di un match di Serie A contro la Juventus (anche in quel caso 2-0).

• 250ª presenza per Danilo Cataldi in Serie A (20 di queste con la maglia della Fiorentina).