Serie A, Fiorentina-Frosinone 0-3: Raimondo e Bracaglia rovinano la festa alla Viola

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Due sconfitte su due per la Fiorentina in avvio di questa Serie A 2026/27, dopo il poker subito all’Olimpico dalla Roma i viola vanno ko anche al Franchi per mano del Frosinone per 0-3. I ciociari stappano la partita al 26’ con la rete di Raimondo (aiutato da de Gea), poi dopo due pali colpiti dai toscani il raddoppio di Bracaglia al 38’. Nella ripresa Grosso prova a cambiare qualcosa, ma Raimondo segna l’eurogol al 68’ che chiude il match.
La Fiorentina non ingrana, seconda sconfitta consecutiva per i viola in questa Serie A: il Frosinone domina al Franchi e si impone per 3-0. In avio di gara prova ad accendersi subito Mastantuono, ma le ripartenze di Kvernadze spaventano la difesa toscana. È proprio il georgiano ad essere decisivo al 26’: azione personale sulla sinistra e assist per Raimondo, che gira dentro l’area e buca un de Gea tutt’altro che perfetto. Gli uomini di Grosso provano a scuotersi, colpendo due pali prima con Mastantuono e poi con Valdepenas. Nel miglior momento viola però, ecco che arriva il raddoppio dei ciociari: al 38’ corner perfetto di Calò e incornata perentoria di Bracaglia, che fa 2-0 poco prima dell’intervallo. Nella ripresa i viola cercano di gestire meglio il possesso del pallone, ma non riescono a creare chance nititde. Al 68’ arriva il colpo del ko: altra giocata importante di Bracaglia, con Raimondo che si inventa un eurogol pazzesco che vale la sua doppietta personale e il definitivo 3-0. Il Frosinone di Alvini raccoglie la prima vittoria di questa stagione e i primi punti in classifica, Fiorentina ancora a 0 con sette gol subiti in due partite.
Fiorentina-Frosinone 0-3
Fiorentina (4-3-3): De Gea 5; Jimenez 5 (dal 39’ st Joao Mario sv), Dragusin 5, Pongracic 5.5 (dal 16’ st Viery 6), Valdepenas 6; Ndour 5.5 (dal 16’ st Fagioli 6), Oulai 5.5 (dal 26’ st Brescianini 5.5), Atta 6; Mastantuono 6, Pellegrino 6, Gudmundsson 5.5 (dal 26’ st Mandragora 6). All Grosso. A disp. Christensen, Lezzerini, Ranieri, Mazzeo, Pirrò, Dodo, Jallow.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani 6.5; Oyono 6, Calvani 6.5 (dal 30’ st Cittadini sv), Monterisi 6.5, Bracaglia 7.5 (dal 30’ st Terzic sv); Masini 6.5, Calò 7 (dal 38’ st Grillitsch sv); Fini 5.5 (dal 1’ st Zerbin 6), Schmid 6, Kvernadze 7; Raimondo 8 (dal 44’ st Birligea sv). All. Alvini. A disp. Desplanches, Pisseri, Amey, Fayed, Akpoguma, Mbiayi, Hasa, El Azzouzi, Cichella.
Arbitro: Collu.
Marcatori: 26’ e 68’ Raimondo (Fr), 38’ Bracaglia (Fr).
Ammoniti: Jimenez (Fi), Gudmundsson (Fi), Dragusin (Fi), Grosso (All. Fi); Raimondo (Fr), Bracaglia (Fr), Calvani (Fr).
Espulsi: -