Fiorentina-Frosinone 0-3

Serie A, Fiorentina-Frosinone 0-3: Raimondo e Bracaglia rovinano la festa alla Viola

Doppietta dell’attaccante dei ciociari, segna anche Bracaglia: festa del centenario più buia per la squadra di Grosso

29 Ago 2026 - 22:10
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Due sconfitte su due per la Fiorentina in avvio di questa Serie A 2026/27, dopo il poker subito all’Olimpico dalla Roma i viola vanno ko anche al Franchi per mano del Frosinone per 0-3. I ciociari stappano la partita al 26’ con la rete di Raimondo (aiutato da de Gea), poi dopo due pali colpiti dai toscani il raddoppio di Bracaglia al 38’. Nella ripresa Grosso prova a cambiare qualcosa, ma Raimondo segna l’eurogol al 68’ che chiude il match. 

LA PARTITA

La Fiorentina non ingrana, seconda sconfitta consecutiva per i viola in questa Serie A: il Frosinone domina al Franchi e si impone per 3-0. In avio di gara prova ad accendersi subito Mastantuono, ma le ripartenze di Kvernadze spaventano la difesa toscana. È proprio il georgiano ad essere decisivo al 26’: azione personale sulla sinistra e assist per Raimondo, che gira dentro l’area e buca un de Gea tutt’altro che perfetto. Gli uomini di Grosso provano a scuotersi, colpendo due pali prima con Mastantuono e poi con Valdepenas. Nel miglior momento viola però, ecco che arriva il raddoppio dei ciociari: al 38’ corner perfetto di Calò e incornata perentoria di Bracaglia, che fa 2-0 poco prima dell’intervallo. Nella ripresa i viola cercano di gestire meglio il possesso del pallone, ma non riescono a creare chance nititde. Al 68’ arriva il colpo del ko: altra giocata importante di Bracaglia, con Raimondo che si inventa un eurogol pazzesco che vale la sua doppietta personale e il definitivo 3-0. Il Frosinone di Alvini raccoglie la prima vittoria di questa stagione e i primi punti in classifica, Fiorentina ancora a 0 con sette gol subiti in due partite.

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IL TABELLINO

Fiorentina-Frosinone 0-3

Fiorentina (4-3-3): De Gea 5; Jimenez 5 (dal 39’ st Joao Mario sv), Dragusin 5, Pongracic 5.5 (dal 16’ st Viery 6), Valdepenas 6; Ndour 5.5 (dal 16’ st Fagioli 6), Oulai 5.5 (dal 26’ st Brescianini 5.5), Atta 6; Mastantuono 6, Pellegrino 6, Gudmundsson 5.5 (dal 26’ st Mandragora 6). All Grosso. A disp. Christensen, Lezzerini, Ranieri, Mazzeo, Pirrò, Dodo, Jallow.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani 6.5; Oyono 6, Calvani 6.5 (dal 30’ st Cittadini sv), Monterisi 6.5, Bracaglia 7.5 (dal 30’ st Terzic sv); Masini 6.5, Calò 7 (dal 38’ st Grillitsch sv); Fini 5.5 (dal 1’ st Zerbin 6), Schmid 6, Kvernadze 7; Raimondo 8 (dal 44’ st Birligea sv). All. Alvini. A disp. Desplanches, Pisseri, Amey, Fayed, Akpoguma, Mbiayi, Hasa, El Azzouzi, Cichella.

Arbitro: Collu. 

Marcatori: 26’ e 68’ Raimondo (Fr), 38’ Bracaglia (Fr).

Ammoniti: Jimenez (Fi), Gudmundsson (Fi), Dragusin (Fi), Grosso (All. Fi); Raimondo (Fr), Bracaglia (Fr), Calvani (Fr).

Espulsi: -

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OPTA FACTS

  • La Fiorentina ha perso senza segnare le prime due gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta nella sua storia; in particolare, la Viola non aveva mai iniziato il torneo con sette gol subiti senza realizzarne alcuno.
  • Antonio Raimondo è il primo calciatore a realizzare una marcatura multipla con la maglia del Frosinone in Serie A da Walid Cheddira contro il Napoli il 14 aprile 2024. Quelli realizzati oggi sono per Raimondo i primi due gol segnati nella competizione.
  • Gabriele Bracaglia è solo il secondo difensore del Frosinone a realizzare almeno un gol e un assist in un singolo match di Serie A dopo Leonardo Blanchard contro il Genoa l’8 novembre 2015 (un gol e un assist anche in quel caso).
  • In questo anno solare, tra Serie A e Serie B, solo Federico Dimarco (11) ha fornito più assist rispetto a Giacomo Calò (otto – sette in cadetteria e uno in massima serie) – a quota otto anche Paulo Dybala.
  • La Fiorentina ha perso un match di Serie A contro una formazione neopromossa con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 28 gennaio 2018 contro l’Hellas Verona in casa (1-4).
  • Il Frosinone ha vinto un match esterno di Serie A con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 27 gennaio 2019 contro il Bologna (4-0); in generale l’ultima volta era capitato in casa contro la Salernitana il 26 aprile 2024 (3-0).
  • Il Frosinone ha battuto la Fiorentina in Serie A per la seconda volta, anche il primo successo contro i Viola nella competizione era arrivato in trasferta (1-0 il 7 aprile 2019 con Marco Baroni in panchina).
  • Il Frosinone ha trovato la vittoria entro le prime due giornate di un torneo di Serie A solo per la seconda volta, la prima volta era capitato il 26 agosto 2023 contro l’Atalanta (2-1 alla seconda giornata del massimo campionato 2023/24).
  • La Fiorentina ha perso al debutto casalingo in due tornei di fila disputati in Serie A per la prima volta nella sua storia (oggi contro il Frosinone e nel 2025/26 contro il Napoli per 1-3).
  • La Fiorentina ha prodotto almeno 25 tiri totali senza segnare in un match di Serie A per la prima volta dal 5 novembre 2023 contro la Juventus (25).
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