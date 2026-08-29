Serie A, Fiorentina-Frosinone 0-3: Raimondo e Bracaglia rovinano la festa alla Viola

La Fiorentina non ingrana, seconda sconfitta consecutiva per i viola in questa Serie A: il Frosinone domina al Franchi e si impone per 3-0. In avio di gara prova ad accendersi subito Mastantuono, ma le ripartenze di Kvernadze spaventano la difesa toscana. È proprio il georgiano ad essere decisivo al 26’: azione personale sulla sinistra e assist per Raimondo, che gira dentro l’area e buca un de Gea tutt’altro che perfetto. Gli uomini di Grosso provano a scuotersi, colpendo due pali prima con Mastantuono e poi con Valdepenas. Nel miglior momento viola però, ecco che arriva il raddoppio dei ciociari: al 38’ corner perfetto di Calò e incornata perentoria di Bracaglia, che fa 2-0 poco prima dell’intervallo. Nella ripresa i viola cercano di gestire meglio il possesso del pallone, ma non riescono a creare chance nititde. Al 68’ arriva il colpo del ko: altra giocata importante di Bracaglia, con Raimondo che si inventa un eurogol pazzesco che vale la sua doppietta personale e il definitivo 3-0. Il Frosinone di Alvini raccoglie la prima vittoria di questa stagione e i primi punti in classifica, Fiorentina ancora a 0 con sette gol subiti in due partite.