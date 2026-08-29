Vanoli: "Meritavo la conferma alla Fiorentina, la salvezza è stata un'impresa"

29 Ago 2026 - 15:39
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Vanoli © Getty Images

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Vanoli torna a parlare dopo l'esperienza alla Fiorentina e lo fa in un'intervista al Corriere dello Sport: "Credo che avrei meritato di restare sulla panchina della Fiorentina: sono stato chiamato a novembre solo per raggiungere la salvezza e ho centrato l'obiettivo. La morte di Commisso è stata un'altra bastonata... Nessuno considera che nel girone di ritorno siamo arrivati sesti facendo un punto in più del Milan. Quello che è stato fatto ha dato a Firenze la possibilità di costruire un sogno con il mercato che sta facendo Paratici". 

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