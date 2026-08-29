Grosso: "Dobbiamo lavorare tanto. Mastantuono? Sta meglio e ha qualità"

L’allenatore della Fiorentina Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida casalinga contro il Frosinone persa per 0-3: "Avremmo voluto in questa giornata fare un risultato diverso. Abbiamo mostrato fragilità e leggerezze, caratteriali e strutturali. C'è tanto lavoro da fare, da qualcosa possiamo ripartire ma le fragilità dicono che bisogna stringersi e lavorare tanto. Dobbiamo mettere le fondamenta, se non hai i muri dove appoggiare bei quadri diventano fini a sé stessi. Dobbiamo strutturarci sotto tutti i punti di vista, pensavamo di far meglio e sappiamo di dover affrontare tante difficoltà. Le occasioni le abbiamo create, ma non possiamo dare la sensazione che basta così poco per crearci difficoltà. Dobbiamo lavorare tanto, oggi ho avuto la conferma. Tiriamo su le maniche e proviamo a fare meglio. In poco tempo è dura dare un gioco nuovo, siamo dentro alle difficoltà di un campionato. Dobbiamo essere bravi ad accelerare e a punzecchiarci per superare le difficoltà. Tra pochi giorni finirà il mercato e insieme dobbiamo tirare su la struttura per uscire dalle difficoltà. Mastantuono? Può fare la differenza. Sta molto meglio di quando è arrivato, ha grandi qualità come altri. Abbiamo però mostrato leggerezze che vanno limitate per non andare così tanto in difficoltà".