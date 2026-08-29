Stella Rossa, tifosi omaggiano Mladic: coppe a rischio

A chiedere formalmente l'apertura di un'indagine è stato il Memoriale di Srebrenica, che ha sollecitato la Uefa a valutare l'esclusione permanente della Stella Rossa dalle competizioni europee. Mladic è considerato uno dei principali responsabili delle atrocità commesse durante la guerra in Bosnia, compreso il massacro di Srebrenica del 1995. Non è la prima volta che il club di Belgrado finisce nel mirino per episodi simili. Nel novembre 2017 la Stella Rossa fu sanzionata con una gara europea a porte chiuse dopo uno striscione pro-Mladic esposto dai propri tifosi durante la partita contro il Bate Borisov. Ora resta da capire quale sarà la posizione della Uefa e se il precedente disciplinare possa pesare sulle eventuali sanzioni. Sul campo, intanto, la Stella Rossa ha vissuto una serata da incubo: dopo il 3-0 dell'andata a Belgrado, è stata travolta 5-1 ai supplementari dal Plzen, fallendo la qualificazione.