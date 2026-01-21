Logo SportMediaset

Addio a Rocco Commisso, la diretta streaming dei funerali a New York

L'ultimo saluto dell'ex presidente della Fiorentina nella chiesa di St. Patrick a New York

21 Gen 2026 - 14:48
Si celebra oggi a New York, nella cattedrale di San Patrizio, il funerale di Rocco Commisso. Il mondo del calcio, le istituzioni e l'imprenditoria si sono riuniti per rendere omaggio al presidente della Fiorentina, scomparso a 76 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Commisso lascia un'eredità indelebile dopo sette anni alla guida del club, simboleggiata dalla realizzazione del Viola Park e dalla sua visione internazionale. Dopo la cerimonia (ore 16 italiane), la sepoltura avverrà al Maryrest Cemetery in New Jersey.

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Quale futuro per la Fiorentina? La famiglia di Commisso scioglie il dubbio

"Grazie Rocco": i giocatori della Fiorentina omaggiano il presidente Commisso con una maglietta speciale

Vanoli: "Ho chiesto di mettere in campo i valori di Rocco Commisso". La famiglia: "Sarebbe stato orgoglioso"

Gosens rivela: "Seguii il funerale di mia nonna dal telefono per giocare contro l'Inter. Poi mi feci male"

Firenze e quel dolore senza fine: da Astori a Commisso, troppe ferite in pochi anni

Firenze e quel dolore senza fine: da Astori a Commisso, troppe ferite in pochi anni

15:00
Roma, Pisilli: "Quando non ho giocato non è stato tempo perso"
14:36
Roma-Stoccarda, bottiglie di vetro e aste metalliche in bus di tifosi
13:08
Senegal, premi da sogno per la Coppa d'Africa: soldi e terreni dal presidente
13:01
"Il calcio è uno sport di me...a!" Luis Enrique non si dà pace dopo il ko con lo Sporting
11:35
Galliani: "Addio a Commisso, uomo di grande generosità e umanità"