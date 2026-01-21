Addio a Rocco Commisso, la diretta streaming dei funerali a New York

Si celebra oggi a New York, nella cattedrale di San Patrizio, il funerale di Rocco Commisso. Il mondo del calcio, le istituzioni e l'imprenditoria si sono riuniti per rendere omaggio al presidente della Fiorentina, scomparso a 76 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Commisso lascia un'eredità indelebile dopo sette anni alla guida del club, simboleggiata dalla realizzazione del Viola Park e dalla sua visione internazionale. Dopo la cerimonia (ore 16 italiane), la sepoltura avverrà al Maryrest Cemetery in New Jersey.