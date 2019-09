Montella: "Nessuna rivalsa, ma che grande soddisfazione!"

Rotto il ghiaccio con la Samp, Vincenzo Montella e la Fiorentina ci hanno preso gusto. Ma con tutto rispetto per i blucerchiati, vincere a San Siro contro il Milan dà una soddisfazione di certo maggiore. Specie se, come nel caso del tecnico viola, sei un ex poco amato dall'ambiente: "Sinceramente sono contento per la prestazione, non ho alcuna rivincita da prendermi. Certo, è una grandissima soddisfazione ma per come è maturata in sè la vittoria, non per altro. Io ho lasciato un altro Milan, non questo, ma continuo a ringraziare chi mi aveva portato qui. La situazione attuale del Milan è oggettivamente difficile, mi dispiace per i tifosi e per i giocatori che ho allenato."