La Fiorentina torna ad allenarsi: c'è anche Commisso al Viola Park

NEL RICORDO DI JOE BARONE

Al centro sportivo bandiere a mezz'asta per la morte di Joe Barone: il presidente rimarrà accanto alla squadra fino alla fine della stagione

© Da video Con la tristezza nel cuore per la morte di Joe Barone, la Fiorentina è tornata ad allenarsi. Dopo aver vissuto momenti drammatici per il malore poco prima della gara con l'Atalanta e la successiva scomparsa del direttore generale, la squadra si è radunata al Viola Park agli ordini di Vincenzo Italiano per ricordare il dg tenendosi per mano in cerchio in mezzo al campo e riprendere a lavorare in vista dei prossimi impegni. Tutto sotto lo sguardo attento di Rocco Commisso, che ha deciso di restare vicino a giocatori, staff e dirigenti fino alla fine della stagione per far sentire in maniera concreta il supporto della proprietà in un momento molto difficile e delicato.

Per la Fiorentina, dunque, il campo chiama. La morte di Joe Barone ha devastato l'ambiente, ma sabato 30 marzo c'è il Milan da affrontare in campionato e bisogna ricominciare a pensare al calcio e andare avanti. Al Viola Park regna la tristezza e le bandiere a mezz'asta sono il segno evidente del peso della scomparsa del direttore generale della Fiorentina.

Una perdita enorme a tutti i livelli per il club. Soprattutto per Rocco Commisso, legato a Barone da un rapporto speciale e ora chiamato a colmare in qualche maniera il vuoto creatosi dopo la sua scomparsa. Per far fronte alla situazione il presidente della Viola ha deciso di affiancare la squadra in prima persona promettendo di rimanere a Firenze almeno fino a fine stagione. Un segnale forte e chiaro per stare vicino ai giocatori e far sentire loro il supporto necessario per chiudere l'anno nel migliore dei modi nel ricordo proprio di Joe Barone.