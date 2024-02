La Fiorentina perde di nuovo Kouamé: ha contratto la malaria in Coppa d'Africa

IL COMUNICATO

L'attaccante, reduce dal trionfo in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, è risultato positivo a un test effettuato in mattinata ed è ricoverato a Firenze

© Getty Images L'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé ha la malaria. Lo ha reso noto il club viola in un comunicato: "ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo - si legge nel comunicato - Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni".

Kouamé, reduce dal trionfo in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, era rientrato a Firenze sabato scorso ma non è stato convocato per la trasferta di domenica a Empoli. Nel pomeriggio era previsto il suo ritorno in gruppo per il primo allenamento con la squadra ma è arrivata la brutta notizia.