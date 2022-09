Italiano: "Dobbiamo archiviare Udine. Jovic fresco per la Juve"

VERSO FIORENTINA-JUVENTUS

L'allenatore viola ha parlato alla vigilia della partita con la squadra di Allegri

Nella conferenza stampa di vigilia della delicata partita con la Juve, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha messo in chiaro i punti fondamentali per il match del Franchi: "Passiamo dal non goderci la prestazione fantastica col Napoli ad archiviare delusione e amarezza per la sconfitta a Udine. Dobbiamo affrontare così queste partite, con equilibrio e senza esaltarsi o deprimersi, analizzando quanto fatto di negativo e positivo per cercare di reagire. La sconfitta non ci voleva, non ce la aspettavamo e con più qualità potevamo fare anche un punto. Possiamo rimediare ma giochiamo contro un'altra squadra forte... C'è da abituarsi. Serve lo spirito che stiamo avendo da inizio anno, Udine è stata la prima sconfitta ed evitabilissima. Ci vuole voglia e consapevolezza, essere pronti per ogni evenienza. Speriamo di recuperare qualcuno, chi è disponibile dia battaglia alla Juve".

A proposito di disponibili, Italiano ha parlato di Jovic e Gonzalez: "L'argentino ha avuto un problemino al tallone, gli dà fastidio. Un giorno sembra superato, poi il dolore torna. Oggi si è allenato, speriamo che il piede risponda in maniera positiva. Col Twente ha giocato e fatto gol, al ritorno l'abbiamo utilizzato un quarto d'ora e lo stesso con l'Empoli. Vediamo come si sentirà stasera e domani, ma chiaramente non si allena a regime da dieci giorni e questo mi dispiace. Mi auguro come prima cosa che guarisca al 100% e poi che dia il suo contributo. Jovic col Napoli ha giocato e fino al 96esimo c'è stata un'intensità incredibile. Non avrebbe retto anche Udine e poi la Juve, ma penso che domani possa dare il suo contributo, arriva fresco e lucido, l'abbiamo tenuto apposta a riposo di settimana in settimana. Ha personalità e qualità, tutto da mostrare".

L'allenatore viola ha poi parlato di mercato e dei giocatori esclusi dalla rosa dei 25: "Perdiamo Nastasic ma rientra in piena corsa Ranieri, abbiamo quattro centrali, due mancini e due destri. Ranieri lo scorso anno ha fatto esperienza e un grande campionato a Salerno, si è guadagnato questa possibilità. Ne approfitto per salutare Matija, gran persona e professionista, gli faccio il mio 'in bocca al lupo'. Abbiamo deciso di tenere Kouame, che tra ritiro e inizio stagione si è rivelato molto bravo. A malincuore rimarrà fuori Benassi, torna disponibile anche Zurkowski che potrà mettersi in mostra. Anche lui ha fatto bene lo scorso anno. Siamo questi, per affrontare le 17 partite da qui a novembre e cercheremo di fare il meglio".

Sui pericoli che possono arrivare dalla Juve, ha detto: "Non sono solo Vlahovic e le sue punizioni... L'idea nostra è di limitare le fonti avversarie, non farli esaltare. Lo stiamo sempre facendo bene, anche con l'Udinese: qualche errore tecnico e situazione concessa c'è stata, ma anche loro non hanno avuto un numero enorme di palle gol. Continueremo a fare così. Non sto qua a elencare i giocatori di qualità e i campioni che ha la Juve, ma noi pensiamo a noi e a lavorare bene in entrambe le fasi. Non c'è nulla di facile né di scritto: domani elmetto in testa, sappiamo quanto è importante per Firenze, per la classifica e noi stessi. Le motivazioni ci sono tutte".

Italiano ha poi parlato dei problemi della Fiorentina nel trovare la porta avversaria: "Questo aspetto va un po' a braccetto con i momenti di una partita. A volte domina una squadra, a volte l'altra. Abbiamo avuto momenti in cui prendevamo gol troppo facilmente ma stiamo migliorando. E in questo momento non riusciamo a fare gol. Sviluppiamo per arrivare negli ultimi metri, poi ci dobbiamo mettere del nostro e l'ho detto ai ragazzi. In questo momento non stiamo segnando, è un peccato. Oltre a quello di squadra, è anche un aspetto individuale e non c'è male nel dirlo. Sotto porta dobbiamo dare di più".