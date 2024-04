Antognoni compie 70 anni: "Vorrei tornare nel calcio, mi rivedo in Colpani"

intervista

La leggenda della Fiorentina in esclusiva: "Non ho mai tradito Firenze e ancora oggi i tifosi mi dimostrano tanto amore"

Giancarlo Antognoni compie 70 anni e la leggenda della Fiorentina parla in esclusiva a Sportmediaset: "Non mi sembra di dimostrare la mia età, ho lo spirito e la voglia di poter tornare a lavorare nel calcio, magari come una sorta di figura jolly che consigli i giovani su come comportarsi e fargli capire che per arrivare in alto serve fare sacrifici". Antognoni prima sorride quando deve parlare di un giocatore in cui si rivede ("Ormai i numeri 10 sono in estinzione...") poi però fa un nome: "Colpani mi ha colpito, come caratteristiche siamo vicini anche se lui è mancino e io usavo il piede destro".

Poi Antognoni elenca i due ricordi più belli e i due rimpianti più grandi vissuti in carriera: "Tra le emozioni più belle sicuramente il Mondiale vinto nel 1982 e l'esodio in Serie A a 18 anni con la maglia della Fiorentina; dall'altra parte è stato un peccato non aver disputato la finale Mondiali 1982 per l'infortunio rimediato in semifinale e poi, quello stesso anno, non aver vinto lo scudetto con la Fiorentina, che forse meritavamo".

A proposito di Firenze, amore ancora intatto dopo tanti anni: "I tifosi mi vogliono bene come se giocassi ancora! L'affetto dei fiorentini arriva perché gli ho dato qualcosa di concreto e non ho mai tradito la malgia viola".