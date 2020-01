Francesca, post da brividi per Astori: "Ci hai trovate"

La vita continua nonostante tragedie e i grandi dolori. Lo sa bene Francesca Fioretti, che pian piano sta ricostruendo la sua esistenza distrutta dalla morte di Davide Astori. Francesca è andata avanti con forza per il bene di sua figlia e oggi è tornata a sorridere, perché Davide avrebbe voluto così. Sorride e pensa al suo Davide, come dimostra l'ultimo post, da brividi, su Instagram: "Ci hai trovate" scrive la donna postando una foto dell'aurora boreale dal Polo Nord e gli hashtag non lasciano dubbi: #forever #together.