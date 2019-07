Fiorentina, Vereout attaccato dai tifosi a Moena: "Vattene buffone"

06/07/2019

Non è la prima volta che accade, non sarà l'ultima. Se un giocatore chiede esplicitamente la cessione alla società, i tifosi non la prendono bene. È accaduto anche a Jordan Veretout , centrocampista della Fiorentina che si è messo in luce nelle ultime due stagioni attirando l'attenzione delle big: a Moena, sede del ritiro, è stato duramente attaccato dai sostenitori presenti.

Dal lapidario "Vattene" a un più infuocato "Stattene a casa", passando per l'ironico "Non correre che ti fai male...", i tifosi che hanno seguito la squadra sin dal primo giorno di allenamento si sono sfogati nei confronti del francese chiedendogli anche "Buffone, che sei venuto a fare?", colorito da parolacce. Pradè, mettendo in piazza la volontà del giocatore, l'ha messo ulteriormente in cattiva luce. Lui si allena, da professionista, e aspetta che Milan (un po' defilato) e Roma, per ora in pole, facciano il passo decisivo.