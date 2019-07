Mercato Roma: passi avanti per Veretout, poi l'affondo per Mancini

03/07/2019

Nuovo passo avanti per il possibile trasferimento di Jordan Veretout alla Roma . Sul centrocampista della Fiorentina che piace a molti club in Italia, c'è anche il Milan , ma l'incontro odierno con la dirigenza giallorossa, pronta a mettere sul piatto solo contanti per i viola, con un ingaggio per il giocatore più alto rispetto a quello dei rossoneri, potrebbe indirizzare il francese verso la Capitale.

L'operazione Veretout è sicuramente legata anche al destino di Barella per cui la Roma, per stessa ammissione del presidente del Cagliari Giulini, avrebbe già un accordo con la società sarda. Il giocatore però preferirebbe l'Inter e per questo motivo la società giallorossa non ha mai mollato la presa con la Fiorentina per il centrocampista francese, fissando una tappa nel tour promozionale in Italia di Pradé e Barone, dopo il Milan e prima del Napoli.



A differenza dei rossoneri che sul piatto per Veretout hanno messo diverse contropartite tecniche, la Roma è disposta a parlare solo di parte liquida arrivando ad offrire all'ex Saint-Etienne una cifra di ingaggio più alta di quella garantita dal Milan. Un accordo sembra facile da trovare, ma sullo sfondo resta il Napoli che dalla sua ha diversi giocatori in uscita che interessano a Montella.



Veretout però non è l'unico obiettivo di mercato della Roma. Dopo aver ceduto Luca Pellegrini e Kostas Manolas, i giallorossi hanno in programma un incontro con l'Atalanta per chiudere la trattativa per Gianluca Mancini, con l'offerta da 22 milioni più bonus che si avvicina alla richiesta bergamasca. Inoltre si andrà avanti a trattare col Betis per Marc Bartra e il portiere Pau Lopez.