Fiorentina, Vanoli si presenta: "Questa sfida non mi fa paura, era nel destino"

Durante la sosta avrà modo di conoscere meglio ambiente, società e quel che è rimasto dei giocatori, ma l'avventura di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina è già ufficialmente iniziata. L'ex tecnico del Torino era in panchina al Ferraris nel 2-2 che i viola hanno prodotto in casa del Genoa, mancando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale e restando all'ultimo posto in classifica. Una sfida importante e complicata quella che attende Vanoli: "So cos'è Firenze e la società ha mostrato una grande crescita. Queste sfide mi motivano, mi danno energia e non mi fanno paura. Forse era destino che accettassi questa sfida" ha esordito il nuovo allenatore.