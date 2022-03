Fiorentina, tifosi contro il nuovo logo: "Prima di cambiare la storia, fatela"

STRISCIONI A FIRENZE

Il messaggio alla società su striscioni apparsi in città: "Questo non è soccer americano"

Il nuovo logo della Fiorentina non piace ai tifosi viola: "Questo non è soccer americano, ma calcio italiano. Qui ha un valore soprattutto un simbolo sul cuore… No al nuovo logo", il messaggio recapitato alla società sullo striscione apparso in mattinata nella zona del cavalcavia delle Cure a Firenze. Un altro striscione, di tono simile, è stato affisso nella nottata nella zona dello stadio Artemio Franchi di fronte alla curva Maratona: "Prima di cambiare la storia - si legge - fatela".

"Play to be different" lo slogan con cui nei giorni scorsi la Fiorentina ha svelato il nuovo logo. Il rombo è diventato un quadrato, il giglio si è fatto sempre più stilizzato e sono scomparse le lettere ACF (volute dai Della Valle). Ispirazione agli anni 50, ma in chiave moderna.

