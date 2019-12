Fiorentina, Ribery si opera alla caviglia

Non arrivano buone notizie per Montella, che dovrà certamente fare a meno di Ribery per un periodo di tempo ancora indefinito. L'attaccante francese, fermo per un infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 30 novembre nel match contro il Lecce, giovedì è stato sottoposto a un controllo specialistico e, come riferisce la Fiorentina, nelle prossime ore verrà operato.