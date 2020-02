Fiorentina, Ribery può tornare a lavorare sul campo

RICONDIZIONAMENTO ATLETICO

Franck Ribery è stato sottoposto oggi in Germania ad un intervento di rimozione "dei mezzi di sintesi" (vale a dire i presidi chirurgici ortopedici generalmente in metallo quali viti, chiodi o placche utilizzati nella stabilizzazione temporanea o definitiva delle fratture ossee) applicati lo scorso 14 dicembre nel corso dell'operazione al legamento della caviglia destra, conseguenza di un infortunio subito dall'attaccante della Fiorentina a fine novembre nella gara contro il Lecce.

Da lunedì prossimo, fa sapere il club viola con una nota ufficiale, l'attaccante francese potrà iniziare la ripresa atletica attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo. I tempi di recupero per il "ricondizionamento atletico" sono ancora lunghi, ma il peggio per il giocatore (e per la Fiorentina) è alle spalle.