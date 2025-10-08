Fiorentina, Pioli al momento non rischia ma iniziano a circolare i nomi dei sostituti

Alla Fiorentina lo hanno detto e ribadito: Pioli non si tocca. Al momento, verrebbe da aggiungere. La situazione in classifica era semplicemente inimmaginabile alla vigilia. Con tre punti in sei giornate la Viola è in piena zona retrocessione ed è abbastanza logico che inizino a circolare i nomi dei possibili sostituti dell'attuale allenatore. Soprattutto se si pensa al tour de force che attende la squadra dopo la sosta: Milan e Inter a San Siro con in mezzo la gara casalinga con un Bologna in piena forma. Dare delle colpe a Pioli risulta francamente complicato, anche perché si è ritrovato a fare i conti con una serie di problemi fisici che hanno limitato alcuni giocatori chiave, vedi per esempio Gudmundsson.