Fiorentina, Pioli al momento non rischia ma iniziano a circolare i nomi dei sostituti

Dopo la sosta i viola hanno tre partite complicatissime e la situazione dell'allenatore dipende dai prossimi risultati

08 Ott 2025 - 11:10
© Getty Images

© Getty Images

Alla Fiorentina lo hanno detto e ribadito: Pioli non si tocca. Al momento, verrebbe da aggiungere. La situazione in classifica era semplicemente inimmaginabile alla vigilia. Con tre punti in sei giornate la Viola è in piena zona retrocessione ed è abbastanza logico che inizino a circolare i nomi dei possibili sostituti dell'attuale allenatore. Soprattutto se si pensa al tour de force che attende la squadra dopo la sosta: Milan e Inter a San Siro con in mezzo la gara casalinga con un Bologna in piena forma. Dare delle colpe a Pioli risulta francamente complicato, anche perché si è ritrovato a fare i conti con una serie di problemi fisici che hanno limitato alcuni giocatori chiave, vedi per esempio Gudmundsson.

L'ex allenatore del Milan le ha provate tutte e forse il problema è proprio legato al fatto di non avere dato una forma stabile ai viola. Due punte e un trequartista, due trequartisti e una punta, due punte e un centrocampo a cinque. Addirittura, nel finale dell'ultima con la Roma, Dzeko, Kean e Piccoli tutti insieme. I cambi di uomini e di sistema, però, sembrano più legati all'emergenza che a una scelta ponderata del tecnico. Inevitabile, comunque, che si parli di chi potrebbe sostituirlo. Si va da un nome altisonante, come quello di Spalletti, a un allenatore in cerca di riscatto, come Thiago Motta, a un giovane a cui affidare un rinnovamento totale, De Rossi, fino alla suggestione di un grande ritorno: Roberto Mancini che ha iniziato la carriera in panchina proprio a Firenze quasi 25 anni fa. 

Pioli: "Sconfitta immeritata. Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati"

