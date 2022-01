Fiorentina, Piatek: "È tornato il Pistolero 'on fire'. Voglio mostrare le mie pistole qui al Franchi"

LA PRESENTAZIONE

L'attaccante polacco si presenta: "Qui un grande progetto, posso giocare insieme a Vlahovic"

In casa Fiorentina è il giorno della presentazione di Krzysztof Piatek. "Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore: penso che questo progetto sia un grande progetto, la squadra gioca un calcio offensivo e per me è importante. Sono un attaccante e qui per segnare - ha detto il bomber polacco - E' tornato il Pistolero 'on fire'... Voglio dimostrare e mostrare le mie pistole qui al Franchi. Posso giocare insieme a Vlahovic".

Dopo le esperienze con Genoa e Milan, Piatek è pronto per la sua terza avventura in Serie A: "La Fiorentina gioca in modo offensivo, io sono un giocatore che fa gol e che aiuta la squadra. Giochiamo 4-3-3, con una punta, ma per me è importante dimostrare in allenamento il mio valore per far cambiare idea all'allenatore. Per me è stata una bella offerta, credo che qui ci sia futuro. Voglio restare qui, prima però devo dimostrare tutto in campo. Voglio farlo e vediamo".

Su Vlahovic. "E' un grande attaccante, io ho fatto 30 gol in una stagione. Sono un giocatore che fa gol, anche lui è un grande talento con tanto potenziale. Possiamo giocare anche insieme".

L'obiettivo. "Possiamo andare in Europa, per la Fiorentina sarebbe importante. Sono qui per aiutare la squadra".

PRADE': "ISCO NON CI INTERESSA"

Accanto a Piatek, in conferenza c'è il ds Daniele Pradè, che ha fatto il punto sul mercato. “Siamo tutti molto contenti di presentare Piatek. Sarà la sua giornata e vogliamo parlare solo di lui. Faccio solo una piccola premessa: questi giorni ci sono state tantissime voci su Isco - ha spiegato -. Noi non siamo interessati, non sappiamo neanche chi siano gli agenti. E’ fortissimo ma non c’è nulla. Da qui alla fine del mercato cercheremo di trovare delle situazioni intelligenti a quei calciatori che non sono contenti del poco minutaggio che hanno qui alla Fiorentina“.