Fiorentina, niente ribaltoni: altra chance per Iachini

Niente ribaltoni per adesso, la Fiorentina sembra aver deciso di proseguire con Beppe Iachini malgrado la forte delusione per come è maturata la sconfitta domenica all'Olimpico contro la Roma. A nessuno nel clan viola, a iniziare al presidente Rocco Commisso rientrato negli Stati a metà della scorsa settimana, sono piaciuti l'atteggiamento arrendevole della squadra e il suo gioco confuso e slegato. Già in questo scorcio di stagione Commisso aveva criticato le prestazioni dei viola nella gara persa al Franchi con la Sampdoria e in quella pareggiata successivamente a Cesena con la neo promossa Spezia.