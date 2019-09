Fiorentina, Montella: "Dobbiamo gestire meglio la partita"

VERSO MILAN FIORENTINA

"Siamo alla terza partita di fila, ma anche il Milan ha lo stesso problema. Hanno cambiato poco, come noi, siamo alla pari sotto questo punto di vista. Non mi preoccupano le condizioni fisiche, si recupera, c'è tempo". Ha le idee chiare Vincenzo Montella alla vigilia del match contro i rossoneri. La sua Fiorentina deve migliorare "la gestione dei momenti della partita". Quello con i rossoneri "sarà un test davvero impegnativo e stimolante. Il Milan è forte, è arrivato a un punto dalla Champions". Montella, finalmente! Primo successo viola

Parole di elogio per due giovani talenti viola, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, simbolo della filosofia made in Italy di Commisso: "Federico è stato straordinario nelle ultime due partite, molto dispendiose. Può diventare un fattore nell'arco delle 38 partite, è un augurio che ci facciamo, che possa mantenere questa continuità. Può essere un giocatore top a livello europeo. Castrovilli sta crescendo, però può migliorare, tira poco in porta e passa poco davanti alla porta. Nazionale? Mancini è molto attento, ha grande coraggio".

Montella non dimentica il proprio passato a Milano e sulla situazione di Giampaolo dice: "In Italia un episodio determina il giudizio e le sorti di un allenatore. Bisogna farsi l'abitudine, non dobbiamo essere turbati. Oggi tocca a me, domani a un altro. L'importante è avere società forti che ti fanno lavorare con serenità. Io ho trovato un club fantastico, quando giocavamo bene all'inizio e non vincevamo. Mi auguro che anche lui possa trovare un club altrettanto".

E su San Siro che rischia di essere demolito: "Suscita emozioni, è senza pista, è tutto vicino, ci sono 80 mila spettatori. Faccio fatica a pensare che possano fare uno stadio più bello, ma se ci dovessero riuscire... perché no?".