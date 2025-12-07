Fiorentina, minacce e insulti social ai calciatori e alle famiglie: interviene il club, solidarietà dall'Aic

La stessa società, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha tenuto a schierarsi dalla parte dei suoi tesserati, arginando quanto possibile quei supporters che si sono resi protagonisti delle minacce social. La Viola, infatti, ha sottolineato "piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo". Il club ha quindi spiegato: "Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società. Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte".