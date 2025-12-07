Caos Fiorentina, Gudmundsson smentisce Vanoli sui social: "Non ho rifiutato il rigore, volevo evitare liti in campo"

Tutto nasce da un commento su Instagram. Rispondendo a una frase di Emanuele Giaccherini, oggi opinionista di Dazn (che aveva affermato: "Non se l'è sentita di calciare, questo deve preoccupare"), l'islandese ha voluto chiarire la sua posizione, smentendo di essersi tirato indietro: "Non ho mai e non rifiuterò mai di calciare un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno". Gudmundsson, dunque, scarica la responsabilità su Mandragora.