Fiorentina, migliorano le condizioni di Kouame: ha lasciato l'ospedale

Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni dell'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto la malaria. Il club viola fa sapere che "nella serata di venerdì C. Kouame è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa - si legge nella nota - Le condizioni generali sono in miglioramento. Rimarrà monitorato dal prof. Bartoloni primario di Malattie Infettive di Careggi e sarà rivalutato nei prossimi giorni.