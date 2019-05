Fiorentina, lo sfogo di Diego Della Valle: "Clima ostile e violento"

11/05/2019

Non accenna a placarsi la "guerra" tra i tifosi della Fiorentina e la proprietà. Diego Della Valle si è sfogato su La Nazione con una lunga lettera d’accusa verso gli ultras: “Non so come faccia mio fratello a trattenersi, è per il suo attaccamento alla Fiorentina che in tutti questi anni è stata la sua passione. Io invece non lo accetto, è una situazione assurda che è stata volutamente ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando un clima che serve a destabilizzare la Società e la squadra”. E ancora: “Ora sono io che voglio risposte precise e concrete. Chi grida che dobbiamo andarcene ha dimenticato che vi avevamo messo a suo tempo la Società a disposizione ma non si è visto nessuno, neanche lo scemo del villaggio“. Ha ricordato a tutti che la famiglia Della Valle ha speso centinaia di milioni di euro per cercare di costruire una squadra che facesse divertire riuscendoci per tanti anni. Poi ricorda le offese nei loro confronti e chiude dicendo “Per quanto mi riguarda non vorrò mai più avere rapporti di nessun genere con quelli che hanno offeso pesantemente me e la mia famiglia”.