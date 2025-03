Striscione tifosi Fiorentina, la Juve chiede di individuare i responsabili

Il quotidiano piemontese ricorda come allo Stadium anche la tifoseria juventina non è esente da macchie visto che succede qualcosa di simile (l'urlo "mer.." al rinvio del portiere avversario) ma i controlli nell'impianto del club bianconero sono molto severi. In Lega Calcio è stata manifestata, in via informale, solidarietà alla società bianconera che ora si aspetta una risposta anche dal Giudice Sportivo di Serie A.