Fiorentina, Italiano: "Reazione da squadra vera, Beltran e Nzola possono giocare insieme"

QUI FIORENTINA

Il tecnico dei viola dopo la conquista dei quarti di finale contro il Parma: "Beltran e Nzola possono giocare insieme"

"Sapevamo che il Parma una volta andato in vantaggio si chiude e riparte. Non avevamo trovato le soluzioni giuste nel primo tempo. Poi invece abbiamo ricercato soluzioni a cui non siamo abituati come questi palloni sulle punte e abbiamo rimesso a posto la partita". Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano analizza così la sfida contro il Parma e il passaggio ai quarti di Coppa Italia. "La reazione che abbiamo avuto è stata da squadra vera. Abbiamo dimostrato voglia di passare questo turno. Beltran e Nzola possono giocare insieme? Beltran ha dimostrato di saper giocare anche fuori dalla linea difensiva come contro il Genk - ha proseguito a Mediaset - Oggi è andato sul 2 contro 2 insieme a Nzola e ha fatto comunque bene. Se si comportano così possiamo creare tanti pericoli agli avversari. Sono convinto che da qui in avanti questa soluzione ci può tornare utile. Preferirei l’Inter per una rivincita o il Bologna ai quarti? Una vale l’altra, sono due squadre forti e vedremo quale ci capiterà”.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, Fiorentina-Parma 6-3 d.c.r.: Italiano vola ai quarti

“Fiducia a Nzola dopo il brutto primo tempo? Per forza perché dovevamo giocare qualche pallone sporco al limite dell’area - ha proseguito Italiano - Mi serviva una sua reazione e una reazione di molti dopo il primo tempo e c’è stata. Sono contento anche per il gol che gli mancava da tanto bello e sono contento anche per il passaggio del turno dopo un primo tempo non bello".